Włochy: Premier: konieczne umocnienie wiarygodności UE ws. szczepień

Premier Włoch Mario Draghi oświadczył w środę, że w kwestii szczepień konieczne jest "umocnienie wiarygodności" Unii Europejskiej. Koncerny muszą zagwarantować poszanowanie kontraktów - mówił w Senacie, przedstawiając informację rządu przed wideo-szczytem UE.

"Musimy na forum europejskim prosić firmy farmaceutyczne o pełne poszanowanie zobowiązań" - stwierdził szef włoskiego rządu.

Wskazał też: "Konieczne są inwestycje w zdolność produkowania szczepionek w Europie. Musimy stworzyć łańcuch produkcyjny odporny na zdarzenia szokowe i decyzje podejmowane na zewnątrz".

"My - ogłosił - zaczęliśmy już zawierać umowy o partnerstwie z międzynarodowymi koncernami w sprawie produkcji we Włoszech".

Draghi wyraził zadowolenie z zaproszenia na wideo-szczyt prezydenta USA Joe Bidena. Obecność ta, dodał, "potwierdza wolę nadania silnego bodźca ożywieniu relacji z UE".

"Wiele mówi się o autonomii strategicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa i wspólnego rynku, ale dzisiaj najważniejszą autonomią jest ta szczepionkowa" - ocenił Mario Draghi.

Mówiąc o krajowym planie szczepień, oznajmił: "Rok od rozpoczęcia kryzysu musimy uczynić wszystko, co możliwe, by go rozwiązać. Wiemy, jak to zrobić. Mamy cztery bezpieczne i skuteczne szczepionki, w kwietniu dojdzie też Johnson & Johnson".

"Celem jest zaszczepienie możliwie największej liczby osób w najkrótszym czasie" - stwierdził premier. Przypomniał, że plan zakłada szczepienie we Włoszech do pół miliona osób dziennie. Zapewnił, że Włochy dysponują "skuteczną logistyką".

Jak zauważył, 86 procent osób przebywających w domach opieki otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki.

Ale - przyznał - "podczas gdy niektóre regiony stosują się do rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, inne zapominają o ludziach starszych na rzecz innych grup". Różnice między regionami w realizacji planu szczepień uznał za "trudne do przyjęcia".

Premier zaznaczył, że należy planować otwarcie różnych dziedzin życia i aktywności w kraju po Wielkanocy, przede wszystkim szkół.

"Jeśli sytuacja epidemiologiczna nam na to pozwoli, szkoły zostaną otwarte jako pierwsze, również w czerwonych strefach" - poinformował. Najpierw, wyjaśnił, będą to przedszkola i szkoły podstawowe.

Na zakończenie swego wystąpienia premier Włoch wyraził ubolewanie z powodu wyjścia Turcji z konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Decyzję Ankary uznał za "poważny krok wstecz".

Z Rzymu Sylwia Wysocka