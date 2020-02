Włochy: Premier: kraj jest bezpieczny, można podróżować (aktualizacja)

"Włochy są krajem bezpiecznym, być może bezpieczniejszym od wielu innych, można podróżować" - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej premier Giuseppe Conte. Wyraził opinię, że działania podjęte w związku z koronawirusem przyniosą wkrótce rezultaty.

W kolejnym dniu kryzysu na tle wzrostu liczby przypadków koronawirusa w kraju, których jest obecnie ponad 280, Conte podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie podkreślił: "Obywatele mogą być spokojni".

"Nie mogę powiedzieć, że sam nie jestem zaniepokojony, bo nie lekceważymy kryzysu, ale jestem pewien, że dzięki podjętym krokom osiągniemy rezultat w postaci zatrzymania zachorowań już w najbliższych dniach" - powiedział szef rządu. Podkreślił, że taką wiadomość chce przekazać europejskim partnerom i Światowej Organizacji Zdrowia.

"Nasz system opieki zdrowotnej jest nadzwyczajny i dzięki surowej polityce sanitarnej doprowadzimy do zahamowania szerzenia się wirusa" - mówił premier Conte. Dodał: "Nasze szpitale są przygotowane do reakcji na obecny kryzys".

Podkreślił, że wszelkie kroki ograniczające swobodę podróżowania Włochów po świecie byłyby nie do przyjęcia.

"Niesprawiedliwe byłoby to, gdyby pojawiły się ograniczenia ze strony innych krajów" - dodał.

Giuseppe Conte ogłosił: "Nasi obywatele mogą swobodnie wyjeżdżać".

"Włochy dzięki nadzwyczaj dobremu systemowi medycznemu i polityce zdrowotnej pod znakiem opieki i rygoru mogą spokojnie wysyłać swych obywateli za granicę" - powtórzył premier. To jest, dodał, "przekaz, jaki chcemy skierować do Unii Europejskiej i całego świata".

Włochy wyjdą z obecnej sytuacji z "podniesioną głową" - zapewnił szef rządu.

Zapowiedział wydanie rozporządzenia, wprowadzającego ujednolicenie procedur sanitarnych we wszystkich regionach.

Jak zaznaczył, odnosząc się do relacji z władzami regionów, "są trzy imperatywy etyczne: współpracować, współpracować, współpracować".

Premier Conte mówił, że należy uniknąć tego, by w regionach, gdzie nie ma koronawirusa, wprowadzano kroki, które nie są uzasadnione. W tym kontekście podał przykład prewencyjnego zamykania szkół.

Przyznał także, że kryzys wywołany przez szerzenie się koronawirusa będzie miał konsekwencje ekonomiczne dla dotkniętych nim rejonów. Poinformował, że rząd już pracuje nad krokami, by udzielić im wsparcia i doprowadzić do ożywienia gospodarki. To będzie, jak ocenił, "terapia wstrząsowa".

Z Rzymu Sylwia Wysocka