Włochy: Premier Meloni była w młodości opiekunką córki znanego komika

Premier Włoch Giorgia Meloni była w młodości opiekunką córki Fiorello, najbardziej znanego włoskiego komika, prezentera radiowego i telewizyjnego. Przypomniano o tym w telewizji RAI w niedzielę, gdy szefowa rządu skończyła 46 lat.

O tym, że Meloni w wieku 18 lat była opiekunką córki gwiazdora telewizji Rosario Tindaro Fiorello, opowiadali oboje w wywiadach przed kilkoma laty. Było to wtedy, gdy córka komika, Olivia, miała kilka lat.

Gdy liderka Braci Włoch została w zeszłym roku szefową rządu, Fiorello opowiedział: "Dzisiaj Olivia ma prawie 30 lat. Giorgia była świetna jako opiekunka. Czytała jej książki, była naprawdę wspaniała".

Komik wystosował do premier też żartobliwy apel mówiąc: "Giorgia Meloni była opiekunką mojej córki, teraz ja chcę być opiekunem Ginevry, gdy będzie podróżować". Tak nazywa się 6-letnia córka prezes Rady Ministrów, pierwszej we Włoszech kobiety na tym stanowisku. Zażartował, że jego stawka to 3 euro za godzinę.