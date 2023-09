Włochy: Premier Meloni: Misja UE, w tym morskich sił zbrojnych, będzie miała na celu powstrzymanie napływu imigrantów

Zatrzymanie napływu imigrantów osiągniemy poprzez misję europejską, w tym morskich sił zbrojnych, w porozumieniu z władzami Afryki Północnej - powiedziała premier Giorgia Meloni w piątek w wieczornym nagraniu wideo opublikowanym przez Palazzo Chigi.

Premier Meloni powiedziała, że trzeba "sprawdzać już w Afryce, kto ma prawo do azylu, a kto nie; przyjmować do Unii Europejskiej tylko tych, którzy rzeczywiście mają do tego prawo zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, a jednocześnie poczynić poważne inwestycje w rozwój krajów afrykańskich".

"Włoski rząd natychmiast zamierza podjąć nadzwyczajne środki, aby zaradzić liczbie nielegalnych przybyszów, których zaobserwowaliśmy na naszych wybrzeżach" - zapowiedziała premier Meloni.

"Presja migracyjna, której Włochy doświadczają od początku tego roku, jest wynikiem bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, która łączy w sobie problemy, jakie miały już kraje afrykańskie, z sytuacją rosnącej niestabilności, szczególnie w obszarze Afryki Środkowej" - oceniła premier Włoch.

Powiedziała, że w związku z bardzo trudną sytuacją krajów Sahelu, na którą składają się zamachy stanu, klęski żywiołowe, wojny o zboża, przejmowanie władzy przez dżihadystów, kilkadziesiąt milionów ludzi będzie chciało opuścić swoje kraje w poszukiwaniu lepszej przyszłości w Europie.

"Jasne jest jednak, że Europa nie może przyjąć tak ogromnej masy ludzi" - powiedziała Meloni.

Z Pescary Miłosz Marczuk