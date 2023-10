Włochy: Premier Meloni ogłosiła, że rozstała się z partnerem; to efekt sensacji wywołanej przez jego wulgarne zachowanie

Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła w piątek, że rozstała się ze swoim partnerem, ojcem swojej córki Andreą Giambruno, znanym prezenterem telewizyjnym. To efekt ujawnionych przez telewizję Mediaset nagrań, na których zaprezentowano zachowanie i wypowiedzi Giambruno przed wejściem na antenę.

W demaskatorskim programie telewizji założonej przez Silvio Berlusconiego pokazano wulgarne i seksistowskie zachowanie Giambruno tuż przed wejściem na antenę. Sprawa ta trafiła w piątek na czołówki włoskich gazet i wywołała sensację.

Giorgia Meloni napisała w mediach społecznościowych: "Moja relacja z Andreą Giambruno, trwająca prawie dziesięć lat, kończy się".

"Dziękuję mu za wspaniałe lata, które spędziliśmy razem, za trudności, przez jakie przeszliśmy, i za to, że podarował mi to, co najważniejsze w moim życiu, czyli naszą córkę Ginevrę. Nasze drogi rozeszły się jakiś czas temu i nadszedł czas, by przyjąć to do wiadomości"- podkreśliła premier.

Giorgia Meloni jest katoliczką, ale nie wyszła za mąż za ojca swego dziecka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka