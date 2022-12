Włochy: Premier Meloni: pełne poparcie dla Ukrainy i na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji

Premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła we wtorek o pełnym poparciu jej rządu dla Ukrainy, w tym pomocy militarnej i zaangażowaniu na rzecz wysiłków dyplomatycznych, by doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji. Mówiła o tym w parlamencie, przedstawiając informację rządu przed szczytem UE, zapowiedzianym na czwartek i piątek. Szefowa rządu, zaprzysiężonego w październiku, po raz pierwszy weźmie udział w obradach Rady Europejskiej.

Meloni w wystąpieniu w Izbie Deputowanych oświadczyła, że w obliczu wojny na Ukrainie Włochy uczynią to, co do nich należy.

"Europa musi być zjednoczona przeciwko rosyjskiej agresji. Nie zmieniliśmy zdania. Nasze przekonania nie zmieniają się w zależności od tego, czy jesteśmy w rządzie, czy w opozycji" - mówiła.

Zapewniła: "od początku popieraliśmy w pełni zaangażowanie w sprawę ukraińską, w spójności z wysiłkiem UE, NATO i krajami nami bliskimi".

"Rząd ponownie zapewnia o swym pełnym poparciu dla Kijowa we wszystkich wymiarach" - dodała premier.

Zaznaczyła: "Konflikt na Ukrainie dotyczy nas wszystkich. Dlatego z przekonaniem i gotowością będziemy dalej angażować się na rzecz każdego wysiłku dyplomatycznego przydatnego dla przerwania rosyjskiej agresji".

Zdaniem Giorgii Meloni obecnie możliwości wprowadzenia zawieszenia broni są "ograniczone".

"Ale Włochy - dodała - poprą w każdym przypadku wysiłki w tym celu".

Włoska premier wyraziła opinię, że w tej kwestii Unia Europejska powinna pełnić "bardziej zdecydowaną rolę, z korzyścią dla całego kontynentu".

Przyznała też: sankcje wobec Rosji są "bolesne dla naszej tkanki produkcyjnej, ale są skuteczne".

"Koszty dla Moskwy powinny być wyższe od tych, jakie ponosi Europa. Dlatego będziemy przyglądać się efektom tych kroków, zwłaszcza jeśli chodzi o energię" - zadeklarowała szefowa rządu.

W jej ocenie "obrona narodowych interesów oznacza, że nie można przerzucać na barki Włochów kosztów słusznych sankcji wobec Rosji".

Wyjaśniła, że aby realizować cel niesienia pomocy narodowi ukraińskiemu konieczna jest również pomoc militarna.

Jak zaznaczyła, gdyby Ukraina się poddała, "to nie byłby pokój, ale inwazja".

Premier oświadczyła: "Jesteśmy dumni z wielkiej solidarności okazanej przez Włochy wobec narodu ukraińskiego w tym dramatycznym okresie". Tak odniosła się do przyjęcia 170 tys. uchodźców wojennych. Zaznaczyła, że w kwestii tej solidarności Polska jest na czele.

Meloni powiedziała też, odnosząc się do kwestii ukraińskiego zboża: "Nie możemy pozwolić na to, aby Putin wykorzystał brak żywności jako broń przeciwko Europie tak, jak robi to już z gazem i ropą".

Odpowiedź Komisji Europejskiej na kryzys energetyczny i wzrost cen uznała za "niewystarczającą i niewykonalną".

Zaznaczyła, że konieczne jest położenie kresu spekulacji. "Stawka, jeśli chodzi o energię jest bardzo wysoka, bo określa zdolność Europy do obrony rodzin i firm" - stwierdziła premier Włoch. W tym kontekście przestrzegła przed "UE dwóch prędkości".

Jej zdaniem różne mechanizmy obrony firm w poszczególnych krajach rozregulowałyby wspólny rynek, przynosząc szkodę całej Unii. Przypomniała, że większość krajów domaga się wprowadzenia limitu cen gazu.

"Działanie w pojedynkę w nadziei na uratowanie się kosztem innych jest nie tylko złudzeniem, ale także zdradą idei Europy" - ostrzegła.

Meloni przyznała, że niepokój budzi amerykański plan walki z inflacją, gdyż w jej ocenie może on mieć negatywny i "dyskryminujący" wpływ na europejskie firmy.

Włoska premier powtórzyła, że celem jej rządu jest przeciwdziałanie nielegalnej imigracji i walka z przemytnikami ludzi.

Mówiąc o Unii Europejskiej, oświadczyła, że musi ona być "gwiazdą polarną obrony narodowych interesów".

"Naszym celem jest to, by zamiast więcej Europy we Włoszech było więcej Włoch w Europie, co słuszne jest, jeśli chodzi o wielki kraj założycielski" - wskazała. Sprzeciwiła się przedstawianiu jej kraju jako "ciężaru" dla UE.

Premier Meloni potępiła egzekucje demonstrantów w Iranie. Podkreśliła, że jej rząd będzie zawsze zaangażowany na rzecz obrony i poszanowania podstawowych praw i wolności.

Z Rzymu Sylwia Wysocka