Włochy: Premier Meloni: przyszłość Ukrainy jest w UE

Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej - powiedziała premier Włoch Giorgia Meloni w środę podczas dwustronnej rzymskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. W obradach uczestniczył ukraiński premier Denys Szmyhal. Obecni byli przedstawiciele 600 włoskich form, deklarujących gotowość udziału w odbudowie kraju.

W wystąpieniu na forum konferencji w Pałacu Kongresów w Wiecznym Mieście szefowa włoskiego rządu oświadczyła: "Mówienie o odbudowie Ukrainy oznacza postawienie na zwycięstwo i koniec konfliktu, a ja jestem pewna, że przyszłością Ukrainy będzie pokój, dobrobyt i że będzie coraz bardziej europejska".

Premier zapewniła, że Włochy będą dalej udzielać pełnego wsparcia Ukrainie w wymiarze politycznym, militarnym, humanitarnym oraz w odbudowie strategicznej infrastruktury na wyzwolonych terenach.

"Przyszłością Ukrainy powinna być coraz większa zdolność wpisania się w dynamikę i w instytucje europejskie. Najbardziej inteligentnym sposobem podziękowania Ukraińcom za to, co robią jest przyspieszenie możliwości udziału w instytucjach europejskich" - powiedziała Meloni.

Wyraziła przekonanie, że "należy uznać olbrzymie wysiłki Kijowa, także podczas wojny, by zreformować swój system i przybliżyć go do celów wymaganych przez Komisję" Europejską. "Kluczowe znaczenie ma uznanie tego wysiłku poprzez przyspieszenie i rozpoczęcie w szybkim tempie negocjacji w sprawie członkostwa w UE" - dodała premier.

Jej zdaniem inwestowanie w odbudowę Ukrainy nie jest ryzykowne, lecz jest "najbardziej rozsądną i dalekosiężną inwestycją, jakiej można dokonać w tych czasach".

Premier Ukrainy Denys Szmyhal stwierdził na zakończenie rzymskiej konferencji, że partnerstwo między jego krajem a Włochami osiągnęło "nowy poziom". "Odbudowa zaczyna się teraz. Jesteśmy zjednoczeni w obronie i zjednoczeni w odbudowie" - ocenił.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, również obecny na obradach, podziękował za zainteresowanie, jakie okazały włoskie firmy. "Dziękuję instytucjom i firmom za to, że stoją u boku Ukrainy i za długoterminowe zaangażowanie" - dodał szef MSZ.

Podczas połączenia wideo z uczestnikami obrad w Rzymie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za organizację konferencji w sprawie odbudowy jego kraju. "Wszyscy pragniemy wolności, bezpieczeństwa, dobrobytu dla naszych rodziców, naszych dzieci, naszych miast" - mówił ukraiński przywódca.

Gospodarz obrad, szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani zapewnił, że Włochy będą "w pierwszym rzędzie w odbudowie Ukrainy". Jak zaznaczył, "Rosja musi zapłacić za zniszczenia, które spowodowała".

W czwartek papież Franciszek przyjmie na audiencji premiera Denysa Szmyhala.

Z Rzymu Sylwia Wysocka