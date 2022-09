Włochy: Premier Morawiecki w "La Repubblica": 83 lata temu Polska jako pierwsza odmówiła uległości

W 1939 roku "Polska jako pierwsza odmówiła uległości"; "wybrała wierność wolności i wartościom fundującym cywilizację zachodnią" - napisał premier Mateusz Morawiecki w tekście na portalu włoskiego dziennika "La Repubblica" w związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Przypomniał, że Polska "została zdradzona przez swoich sojuszników".

W tekście opublikowanym w sobotę szef rządu, nawiązując do rocznicy napaści na Polskę i wybuchu wojny zauważył: "dystans czasowy sprawia, że europejskie społeczeństwa są coraz mniej świadome genezy wydarzeń, które zadecydowały o kształcie współczesnej Europy".

Zdaniem premiera RP Europa "wpadła w pułapkę II wojny światowej dlatego, że przez lata nie potrafiła zrozumieć i właściwie ocenić zagrożenia, jakie niosą ze sobą dwie ideologie totalitarne".

Jak napisał, "sowiecki komunizm i niemiecki nazizm były dla ówczesnych elit politycznych zjawiskami kompletnie nie do pojęcia".

"Zwłaszcza nazizm i masowa fascynacja Niemców Hitlerem nie mieściły się w granicach europejskiej wyobraźni. W końcu Niemcy przez lata pozostawały wzorem kultury wysoko rozwiniętej, niepodatnej na masowe szaleństwo" - dodał.

Zawrócił uwagę na wyjątkową postawę Polski: "Hitler nieraz kusił Polaków ofertą współpracy w zamian za status państwa podległego, ale żadna z tych propozycji nie została przyjęta".

Morawiecki zaznaczył, że dwa totalitaryzmy mimo licznych różnic "połączyło pragnienie destrukcji państwa polskiego".

"Współczesna Europa zbudowana jest na pamięci o zwycięstwie nad nazizmem i jednocześnie wstydliwym wyparciu prawdy o bierności w pierwszej fazie wojny. Kiedy Polska wykrwawiała się, stawiając jako pierwsza czoła zbrodniczemu reżimowi, w Paryżu czy nawet Londynie ciągle wielu wierzyło, że Hitler zatrzyma się na Warszawie" - podkreślił premier.

Przypomniał, że na terenie Polski Niemcy dokonywali najbardziej okrutnych zbrodni i "zbudowali większą część infrastruktury, która posłużyła do jednej z najpotworniejszych zbrodni w dziejach - Holokaustu".

Jednocześnie zauważył, że podczas gdy w wielu krajach zachodnich niemiecka okupacja była "doświadczeniem bolesnym, ale możliwym do przeżycia", w Polsce "miliony Polaków i Żydów każdego dnia walczyło o przetrwanie i było traktowanych jak podludzie".

Jak dodał, świadomość tego, iż "Niemcy zamieniły Polskę w piekło na ziemi" docierała na Zachód powoli. Przywołał historię emisariusza Jana Karskiego, który jako jeden z pierwszych dostarczył informacje o niemieckich zbrodniach do USA. "I nawet wtedy, mimo że wojna trwała od wielu miesięcy, Zachód nie był gotowy na przyjęcie pełnej prawdy" - napisał Mateusz Morawiecki.

"Fakt, że powojenne Niemcy tak szybko zostały włączone z powrotem do wspólnoty międzynarodowej bez konieczności dogłębnego rozliczenia wojennych zbrodniarzy, otworzył furtkę do relatywizacji zła" - stwierdził.

"Kiedy przychodzi do oceny totalitaryzmów, nie możemy mieć wątpliwości - to było zło absolutne, a sprawcy wykluczyli się raz na zawsze ze wspólnoty ludzkiej" - dodał premier w tekście na portalu rzymskiego dziennika.

Podkreślił, że rosyjska propaganda "od lat stara się wmówić światu, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej".

"Kłamstwo tak bezczelne, że aż absurdalne, to jedna z podstawowych cech propagandy totalitarnej" - ostrzegł.

Zwrócił uwagę na aktualność historii II wojny światowej. Zdaniem Morawieckiego fakt, że doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, oznacza, że wiele państw zapomniało lekcję, jaka płynie z XX wieku.

"83 lata temu Polska jako pierwsza odmówiła uległości. Wybrała wierność wolności, wierność wartościom fundującym cywilizację zachodnią. I została zdradzona przez swoich sojuszników. Jeśli wracamy do tej historii, to nie po to, żeby ją tylko wspominać, ale po to, by nie popełniać tych samych błędów, co wtedy" - dodał premier.

Tekst został opublikowany wspólnie z polskim miesięcznikiem "Wszystko co Najważniejsze" w projekcie historycznym z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej