Włochy: Premier: nie możemy tolerować nielegalnej imigracji

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział w poniedziałek twardą linię postępowania wobec nasilającego się zjawiska nielegalnej imigracji. "Nie możemy jej tolerować" - oświadczył szef rządu w kolejnym dniu masowego napływu migrantów na wyspę Lampedusa.

Conte podczas pobytu w Apulii na południu, odnosząc się do kryzysu na Lampedusie i w innych rejonach, dokąd przypływają migranci, stwierdził: "W ten sposób nie można dostać się do Włoch, zwłaszcza w obecnej ostrej fazie pandemii nie możemy pozwolić na to, aby społeczność międzynarodowa była narażona na dalsze ryzyko, nad którym nie ma kontroli".

Premier podkreślił, że niektórzy migranci uciekają z obowiązkowej kwarantanny. "Nie możemy na to pozwolić. Musimy być twardzi i nieugięci" - dodał.

"Nie możemy tolerować nielegalnego napływu do Włoch i nie możemy pozwolić na to, aby wyrzeczenia Włochów z powodu pandemii zostały zniweczone" - podkreślił Conte. Wyraził przekonanie, że należy zintensyfikować odsyłanie nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Chodzi przede wszystkim o Tunezyjczyków, którzy masowo przypływają na Lampedusę.

"Współpracujemy z władzami tunezyjskimi" - zapewnił premier Włoch. Poinformował, że poprosił władze w Tunisie o zaostrzenie kontroli na wybrzeżu.

"Musimy zwalczać bogacenie się grup przestępczych, które nasilają ten nielegalny przerzut" - mówił Giuseppe Conte.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Lampedusę przypłynęło osiem następnych łodzi z 200 migrantami. W tamtejszym punkcie rejestracji migrantów, gdzie jest 95 miejsc, przebywa 910 osób. Lokalne władze alarmują, że ośrodek ten i cała wyspa są na skraju wytrzymałości.

Z Rzymu Sylwia Wysocka