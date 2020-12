Włochy: Premier: nie zapomnimy roku 2020, były w nim momenty wielkiej jedności

"Nie zapomnimy roku 2020. Teraz nadszedł moment, byśmy wrócili do naszego życia i pracowali nad tym, by stworzyć lepsze społeczeństwo" - oświadczył premier Włoch Giuseppe Conte. Dodał, że w trudnych momentach pandemii koronawirusa naród przeżył też chwile wielkiej jedności.

Składając w czwartek rodakom noworoczne życzenia Conte napisał w mediach społecznościowych: "Nowy rok musi być rokiem wybawienia. Każdy z nas zrobi to, co do niego należy i razem będziemy pracować na rzecz ożywienia i rozwoju Włoch".

"Przeżyliśmy moment wielkiej jedności. Doświadczyliśmy ducha solidarności ze strony wielu osób, które pozostały nieustraszone na pierwszej linii. Przekonaliśmy się o poczuciu odpowiedzialności wielu obywateli, którzy wnieśli swój wkład do dobra wspólnego po prostu przestrzegając reguł" - zauważył włoski premier.

Jak stwierdził, "trzymaliśmy się za ręce choć byliśmy oddaleni".

"Przeżyliśmy rok trudny, bardzo trudny. Stawialiśmy i wciąż stawiamy czoła nadzwyczaj ciężkiej próbie" - podkreślił Conte.

W ostatnim dniu roku liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii Covid-19 przekroczyła 74 tysiące. To najwyższy bilans w Europie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka