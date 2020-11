Włochy: Premier: od piątku godzina policyjna między 22.00 a 5.00

We Włoszech w piątek wejdzie w życie godzina policyjna obowiązująca między 22.00 a 5.00 - zapowiedział premier Giuseppe Conte, przedstawiając w środę postanowienia najnowszego dekretu z restrykcjami w ramach walki z pandemią. Obostrzenia będą obowiązywać do 3 grudnia.

Wirus krąży w kraju w sposób "gwałtowny" - mówił szef rządu na konferencji prasowej w Rzymie. Jak zaznaczył, choć rośnie odsetek przypadków zakażeń bezobjawowych i spada procent hospitalizowanych osób z koronawirusem, to niepokojąca jest skala zakażeń i ryzyko wystąpienia krytycznej sytuacji na oddziałach intensywnej terapii.

Conte podkreślił, że obecnie, w przeciwieństwie do wiosennej pierwszej fazy pandemii, istnieje możliwość skrupulatnego monitorowania jej przebiegu, co pozwala wprowadzić ściśle dostosowane do sytuacji kroki.

Na tej podstawie - wyjaśnił - terytorium kraju zostało podzielone na trzy strefy w zależności od ryzyka zakażenia: czerwona (wysokie zagrożenie), pomarańczowa (średniowysokie ryzyko) i zielona (najmniejsze ryzyko). Wprowadzono tam dodatkowe restrykcje, najwięcej w czerwonej strefie, czyli w regionach Lombardia, Piemont, Kalabria, Dolina Aosty. Będzie tam obowiązywał zakaz przemieszczania się bez przyczyn, z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych pracą, zdrowiem i innymi pilnymi potrzebami.

Premier oświadczył, że gdyby w całym kraju wprowadzone zostały jednakowe zakazy, miałyby one podwójnie negatywny skutek - jego zdaniem nie byłyby skuteczne i mogłyby być nadmiernie restrykcyjnie na niektórych obszarach.

Licea i technika przechodzą na nauczanie zdalne. Szkoły podstawowe i gimnazja pozostają otwarte.

Conte powtórzył, że rząd rozumie frustrację i wściekłość ludności. "Ale musimy być twardzi" - dodał.