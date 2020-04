Włochy: Premier: restrykcje i ograniczenia przedłużone do 3 maja

Do 3 maja we Włoszech przedłużone zostały restrykcje i ograniczenia w ramach walki z pandemią koronawirusa - ogłosił w piątek premier Giuseppe Contego. Podkreślił, że jest to trudna decyzja, ale konieczna, by nie zaprzepaścić dotychczasowych rezultatów.

W maju, dodał na konferencji prasowej w Rzymie, można będzie ruszyć z miejsca przy zachowaniu środków ostrożności.

Szef rządu oświadczył, że bierze na siebie pełną polityczną odpowiedzialność za tę decyzję.

Od 14 kwietnia - poinformował - otwarte zostaną w odpowiedzi na liczne apele sklepy papiernicze i księgarnie.