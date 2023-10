Włochy: Premier: rząd będzie zwalczał przemyt migrantów, także w imię tych, którzy zginęli na morzu

Premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła we wtorek, że jej rząd będzie nieprzerwanie zwalczał przemyt migrantów, także - jak dodała - w imię tych, którzy stracili życie na morzu. Oświadczenie to Meloni złożyła w 10. rocznicę katastrofy łodzi z migrantami niedaleko brzegów Lampedusy. Dzień ten poświęcony jest we Włoszech pamięci migrantów, którzy zginęli na morzu.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Premiera szefowa rządu napisała: "Wspominamy dzisiaj z głębokim wzruszeniem tragiczną katastrofę morską koło Lampedusy przed dziesięciu laty, w której życie straciło 368 osób".

"Od tamtego czasu - dodała - powtórzyło się zbyt wiele tragedii podczas przepraw na wybrzeża Europy, a naszym precyzyjnym obowiązkiem jest położenie kresu tym powtarzającym się masakrom także blokując wypływanie łodzi".

"Zobowiązanie włoskiego rządu, by zdławić straszliwy biznes handlu istotami ludzkimi będzie kontynuowany nieprzerwanie, także w imię wszystkich ofiar, które straciły życie na morzu" - oświadczyła premier Meloni.

Na Lampedusie odbyły się we wtorek rocznicowe uroczystości. W ich trakcie przypomniano, że od czasu tragedii koło brzegów wyspy przed dziesięciu laty na Morzu Śródziemnym zginęło około 28 tysięcy migrantów. Napływ migrantów na wyspę nie ustaje.

Z Rzymu Sylwia Wysocka