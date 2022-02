Włochy: Premier: rząd przeznaczy 30 mld euro na oświatę i badania naukowe

Rząd Włoch przeznaczy ponad 30 miliardów euro na oświatę i badania naukowe - zapowiedział premier Mario Draghi, cytowany przez czwartkową prasę. Środki te będą pochodzić z krajowego planu odbudowy po pandemii.

Wyasygnowanie tej kwoty szef rządu zapowiedział podczas wtorkowej wizyty w laboratorium naukowym w masywie Gran Sasso w Abruzji.

Draghi podkreślił, że badania naukowe "powinny być w centrum rozwoju Włoch".

Zwracając się do naukowców, Draghi oświadczył: "Chcemy wspierać was i ułatwiać waszą pracę, bez ingerencji, przynajmniej z mojej strony".

Trzeba - mówił - "stworzyć warunki ekonomiczne i kulturowe, abyście mogli planować i rozwijać się; ułatwiać współpracę międzynarodową".

Według zapowiedzi premiera dwukrotnie wzrośnie suma przeznaczona na badania naukowe.

"Naukowiec to ten, który czyni różnicę między życiem a śmiercią, między rozpaczą a nadzieją. Czy to chodzi o medycynę, czy o zmiany klimatyczne, nauka powinna być doceniana, co w ostatnich latach nie miało miejsca w naszym kraju" - oświadczył Mario Draghi.