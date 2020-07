Włochy: Premier: UE sprostała historycznemu wyzwaniu

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w środę w Senacie, że wyniki zakończonego dzień wcześniej szczytu UE w Brukseli w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa dowodzą, iż Unia "sprostała historycznemu wyzwaniu".

Wielokrotnie oklaskiwany przez senatorów koalicji premier podkreślił, że rezultat maratonu negocjacyjnego jest zgodny z oczekiwaniami rządu w Rzymie, "satysfakcjonujący" i "ambitny".

Tak podsumował decyzję o powołaniu unijnego funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki.

Włochy na odbudowę gospodarki otrzymają około 209 mld euro, o około 36 mld euro więcej niż zakładała pierwotna propozycja Komisji Europejskiej.

Przedstawiając informację rządu na temat ustaleń szczytu Conte mówił: "Zawarte porozumienie stanowi niewątpliwie krok o fundamentalnym znaczeniu, który skłania nas do stwierdzenia, że Unia sprostała historycznemu wyzwaniu".

Podczas obrad Rady Europejskiej, jak relacjonował premier Włoch, pracowaliśmy nad tym, by "chronić godność naszego kraju" i promować "zasadę solidarności".

"Potwierdzona została ambitna odpowiedź, stosowna do stawki w toczącej się grze. W tej perspektywie działaliśmy nie tylko na rzecz tego, by chronić nasz kraj, ale także prerogatywy instytucji UE przed podstępnymi zakusami" - powiedział Conte.

Zapewnił, że także w najtrudniejszych momentach sporów podczas obrad "dojrzewała świadomość wielkiego poczucia odpowiedzialności". "Nie mogliśmy ponieść porażki, zgodzić się na mierny kompromis albo przełożyć znalezienie rozwiązania" - relacjonował premier.

"Możemy powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani osiągniętymi rezultatami. To wynik, który nie należy do rządu czy do koalicji, ale do całych Włoch" - oświadczył Conte.

Podziękował rodakom, bo - jak wskazał - to ich postępowanie i dyscyplina w okresie zamknięcia kraju i restrykcji z powodu pandemii Covid-19 przyczyniły się także do tego rezultatu. "To wzmocniło pozycję i wiarygodność włoskiego rządu przy stole negocjacyjnym" - zaznaczył premier.

Senatorowie koalicji nagrodzili wystąpienie Contego owacją na stojąco.

Najostrzej wyniki szczytu UE krytykuje we Włoszech prawicowa opozycyjna Liga, której lider Matteo Salvini nazwał je we wtorek "wielkim oszustwem".

