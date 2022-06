Włochy: Premier: USA przyślą dodatkowych 70 żołnierzy i system obrony przeciwlotniczej

USA przyślą do Włoch dodatkowych 70 żołnierzy i system obrony przeciwlotniczej - zapowiedział włoski premier Mario Draghi w środę w Madrycie, gdzie uczestniczy w szczycie NATO. Jak dodał, nie ma ryzyka eskalacji z Rosją, ale należy być gotowym.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Draghi oświadczył, podsumowując dotychczasowe wyniki szczytu: "To ważny moment dla NATO, bo Sojusz się rozszerza i zwiększa się obecność w Europie". Tak odniósł się do decyzji o wzmocnieniu wschodniej flanki i o zaproszeniu Finlandii oraz Szwecji do Sojuszu.

"Nie ma ryzyka eskalacji, ale trzeba być gotowym" - ocenił szef rządu.

Następnie podkreślił: "Objęliśmy dowództwo sił NATO w Bułgarii i pomagamy też w Rumunii".

"Nasze siły w Bułgarii i na Węgrzech liczą 2 tys. ludzi. 8 tys. stacjonuje we Włoszech, są gotowi, jeśli będzie to konieczne" - wyjaśnił premier, mówiąc o roli Włoch w NATO-wskim planie wzmocnienia wschodniej flanki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka