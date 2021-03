Włochy: Premier zapowiada trzykrotne zwiększenie dziennej liczby szczepień

Trzykrotne zwiększenie dziennej liczby szczepień przeciw Covid-19 - taki cel wskazał w piątek premier Włoch Mario Draghi. Zapowiedział przyspieszenie kampanii w nadchodzących tygodniach.

"Już dziś widać pierwsze rezultaty przyspieszenia. Tylko w ciągu pierwszych 11 dni marca podano prawie 30 procent wszystkich dawek, jakimi zaszczepiono do początku tego miesiąca" - oświadczył szef rządu w wystąpieniu w centrum szczepień w rejonie rzymskiego lotniska Fiumicino.

"To dwa razy więcej niż średnia z dwóch poprzednich miesięcy. Obecny dzienny rytm to około 170 tysięcy szczepień. Celem jest to, by zwiększyć go trzykrotnie" - mówił Draghi.

Premier poinformował: "Otrzymaliśmy już 7,9 miliona dawek, ale liczymy na znaczne przyspieszenie w najbliższych tygodniach, także w wyniku ostatniego zatwierdzenia szczepionki Johnson & Johnson (do użytku w UE - PAP)".

Jak poinformował, szczepienia będą prowadzone w różnych miejscach, takich jak siedziby firm, sale gimnastyczne i parkingi, jak ten na Fiumicino.

Odnosząc się do trwającej w Europie, także we Włoszech, dyskusji na temat skutków ubocznych preparatu firmy AstraZeneca, Draghi przypomniał, że w czwartek krajowa Agencja Leków zablokowała jedną serię po otrzymaniu sygnałów o poważnych konsekwencjach u zaszczepionych. Na Sycylii trwa dochodzenie w sprawie śmierci żołnierza i policjanta, którzy zostali zaszczepieni. Jak dodał, decyzję podjęto prewencyjnie, zgodnie z linią postępowania w innych krajach europejskich.

"W opinii włoskiej Agencji Leków, podzielanej przez naukowców, nie ma żadnego dowodu na to, aby te wydarzenia były związane z podaniem szczepionki" - dodał premier zapewniając, że Europejska Agencja Leków analizuje podejrzane przypadki. "Ale poradziła ona także, by dalej stosować" szczepionki - wskazał Draghi.

Wyraził przekonanie, że wizyta w centrum szczepień daje nadzieję na wyjście z pandemii.

Ponadto premier poinformował o finalizowaniu pierwszego kontraktu na produkcję szczepionki we Włoszech. "Będziemy dalej rozwijać zdolność produkcyjną w naszym kraju"- mówił.

Szef rządu zapowiedział na przyszły tydzień wydanie dekretu o wsparciu dla gospodarki w wysokości 32 miliardów euro.

Poprosił także rodaków, by wszyscy czekali na swoją kolej na szczepienie tak, jak zrobił to dając przykład prezydent Sergio Mattarella.

Z Rzymu Sylwia Wysocka