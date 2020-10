Włochy: Premier: zawsze trzeba mieć przy sobie maseczkę

Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział w środę, że zgodnie z zaostrzonymi tego dnia przez rząd przepisami należy nie tylko zawsze nosić ze sobą maseczkę, ale i ją zakładać. Zaznaczył, że Rada Ministrów rekomenduje też "rygor" sanitarny w domach prywatnych.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie szef rządu odniósł się do nowego nakazu noszenia maseczek także na otwartej przestrzeni. Poinformował, że obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci do lat 6, osób w chwili uprawiania sportu i mających problemy zdrowotne, które to uniemożliwiają.

"Wprowadziliśmy bardziej rygorystyczny krok na tę fazę: od tej pory maseczkę trzeba mieć zawsze przy sobie, kiedy wychodzi się z domu i nakładać ją w każdym przypadku, gdy nie jest się odizolowanym, na przykład na wsi czy w górach" - wyjaśnił Conte.

Podkreślił: "Poza tym maseczkę należy nie tylko mieć ze sobą, ale i zakładać. Nie może tak dalej być, że gdy ktoś widzi, że ulica nie jest zatłoczona, zdejmuje maseczkę".

"Chcemy być bardziej rygorystyczni, bo pragniemy ze wszystkich sił uniknąć zaostrzenia kroków w dziedzinie produkcji i życia społecznego. Dlatego nie dokonujemy rozróżnienia między miejscami publicznymi i prywatnymi" - mówił premier.

Conte zaznaczył, że rząd kieruje do obywateli "kategoryczne zalecenie" dotyczące domów prywatnych.

"Również w rodzinie musimy być ostrożni. Kiedy przyjmujemy przyjaciół i krewnych, bądźmy ostrożni i zachowujmy dystans. To są sytuacje, w których mogą szerzyć się zakażenia" - powiedział.

Zdaniem premiera także przyjmując gości w domu, należy mieć maseczkę.

"Jeśli chodzi o relacje rodzinne, państwo nie może wkroczyć. Uważam za świętą zasadę, zgodnie z którą państwo, jeśli nie jest to konieczne, nie wchodzi do domów prywatnych, także dlatego, że nie miałoby większego sensu ustalanie norm, których nie można zastosować. Dlatego kieruje stanowczą rekomendację" - oznajmił włoski premier.

W środę zanotowano we Włoszech 31 zgonów i ponad 3600 nowych zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka