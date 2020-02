Włochy: Prewencja w sądzie w Mediolanie: nie zbliżać się do sędziów

"Nie zbliżać się do składu sędziowskiego i sekretarza"- kartki z takim zarządzeniem rozlepiono we wtorek w sądzie w Mediolanie w związku z szerzeniem się koronawirusa. Jest tam zalecenie, by w czasie rozpraw sądowych zachować odległość dwóch metrów od sędziów.

Ponadto wśród kroków podjętych w ramach prewencji jest też apel do wszystkich pracowników sądu, aby ci, którzy mają objawy grypowe, pozostali w domu.

W Lombardii, której stolicą jest Mediolan, zanotowano najwięcej z 283 potwierdzonych we Włoszech przypadków koronawirusa - podały władze sanitarne.