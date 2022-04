Włochy: Prezentacja książki o żydowskich przyjaciołach Jana Pawła II

"Przyjaciele Lolka"- to tytuł opublikowanej we Włoszech książki watykanisty Gian Franco Svidercoschiego o żydowskich kolegach Karola Wojtyły. Prezentacja tomu odbyła się we wtorek na uniwersytecie Lumsa w Rzymie.

Żydowscy przyjaciele polskiego papieża z jego czasów wadowickich to Jerzy Kluger i Kurt Rosenberg oraz Ewa, której nazwisko pozostało nieznane.

Czwórka kolegów z młodości straciła ze sobą kontakt na kilka dekad. Potem odnaleźli się w Rzymie i Jerozolimie.

Kluger i Rosenberg walczyli w armii generała Władysława Andersa, a po wojnie mieszkali w Rzymie.

Gian Franco Svidercoschi to nestor włoskich watykanistów, biograf Jana Pawła II, autor ponad 20 książek, między innymi "Listu do przyjaciela Żyda", historii przyjaźni Karola Wojtyły i Jerzego Klugera.

Autor "Przyjaciół Lolka" zwrócił uwagę na aktualność jego tomu w kontekście wojny na Ukrainie. Mówiła o tym też ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders.

"Musimy wyciągać lekcję z historii, nie możemy pozwolić na to, aby Ukraina była okupowana"- oświadczyła polska ambasador.

Następnie dodała: "Ukraina musi być wolna, bo w przeciwnym razie będzie jak z nami. Przez czterdzieści lat Polska nie była wolna".

Ambasador Anders zaznaczyła: "Mam nadzieję, że Ukraina wygra i że ludzie, którzy schronili się u nas będą mieli do czego wrócić".