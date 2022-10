Włochy: Prezydent Duda: bezpieczeństwo żywnościowe jest poważnie zagrożone w efekcie rosyjskiej agresji

Bezpieczeństwo żywnościowe w świecie jest poważnie zagrożone szczególnie w efekcie agresji Rosji przeciwko Ukrainie; liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 milionów - podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas Światowego Forum Żywnościowego.

W swoim wystąpieniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prezydent zwracał uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój w świecie jest poważnie zagrożone, szczególnie - jak mówił - w efekcie "napędzanej imperialistyczną pychą zbrodniczej agresji Rosji przeciwko Ukrainie".

"Działania Rosji, jej kolejne zbrodnie i groźby użycia broni nuklearnej przeciwko sąsiadowi, nie tylko coraz bardziej izolują ten kraj od reszty świata. Ich negatywne skutki odczuwa nie tylko nasz region, ale i cały świat" - podkreślił Duda.

Jak mówił, rosyjskie działania znacznie spotęgowały narastający w świecie, m.in. w efekcie negatywnego wpływu pandemii Covid-19, kryzys żywnościowy. Zwracał uwagę, że Rosja uniemożliwiła, a następnie poważnie ograniczyła eksport żywności i produktów rolnych z Ukrainy - jednego z ich najważniejszych światowych producentów.

"Według Światowego Programu Żywnościowego napaść Rosji na Ukrainę, wspierana także przez władze Białorusi, prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale aż 345 milionów ludzi w 82 krajach. W jej efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 milionów" - zaznaczył prezydent.

Dodał, że wbrew sianej przez Rosję dezinformacji obwiniającej o to Zachód - to nie sankcje, a rosyjskie działania przyczyniły się do znacznego spadku dostępności i wzrostu cen żywności, nawozów i nośników energii, których jest ona ważnym eksporterem.