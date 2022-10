Włochy: Prezydent Duda: Polska będzie angażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego

Polska pozostanie zaangażowana w wypracowywanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego; będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję, by przestała wywoływać globalne zagrożenia, zakończyła agresję i wycofała się z Ukrainy – mówił w Rzymie prezydent Andrzej Duda.

Polski przywódca podkreślił na forum FAO, że na destrukcyjną aktywność Rosji Polska odpowiada aktywnością konstruktywną, służącą neutralizacji negatywnych skutków wojny oraz ochronie i solidarności z narażonymi. "Liczymy na takie podejście ze strony innych" - oświadczył.

Wskazywał, że Polska wspiera Ukrainę nie tylko w obronie, ale też w eksporcie jej produkcji rolnej przez nasze porty. Jak mówił, według wstępnych danych od początku wojny do Polski trafiło około 1 mln ton ukraińskiego zboża, co oznacza co najmniej czterokrotny wzrost wolumenu eksportu ukraińskiego zboża przez cztery główne polskie porty. Duda zapowiedział inwestycje zwiększające możliwości w tym zakresie.

Prezydent zwracał również uwagę, że Polska dostarcza także znaczne ilości żywności na Ukrainę, wspomaga ukraińskich uchodźców oraz stara się też innych mobilizować do pomocy. Wskazał też na polskie zaangażowanie w szersze wielostronne działania, nie tylko UE.

"Polska pozostanie zaangażowana w wypracowywanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju w świecie. Będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję, by przestała wywoływać globalne zagrożenia, zakończyła agresję i wycofała się z międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, by zakończyła ich okupację trwającą od 2014 r. Mamy nadzieję, że mocne i szerokie zaangażowanie, także młodych ludzi, w tej sprawie przyczyni się do rychłego zakończenia rosyjskiej agresji, rychłego zakończenia tej wojny i zaprowadzenia pokoju w naszej części Europy, który będzie profitem dla całego świata" - oświadczył prezydent.

Z Rzymu Aleksandra Rebelińska