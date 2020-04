Włochy: Prezydent: jak wielu rodaków spędzę Wielkanoc w samotności

"Wiem, że wielu Włochów spędzi dzień Wielkanocy w samotności. Ja również" - powiedział prezydent Sergio Mattarella w sobotnim orędziu do rodaków. Wyraził przekonanie, że do zwycięstwa nad koronawirusem jest coraz bliżej.

W świątecznym orędziu włoski prezydent, odnosząc się do samotności, jakiej w czasie pandemii doświadcza wiele osób, zapewnił: "Rozumiem dobrze poczucie braku, do jakiego to prowadzi".

Mattarella dodał, że w święta Włosi będą myśleć o zmarłych w czasie epidemii. "Tyle przerwanych historii, tyle rozdartych uczuć, często w sposób nagły" - dodał.

Prezydent zauważył, że w tych dniach zaczyna się dostrzegać możliwość przezwyciężenia kryzysu. "Wyrzeczenia, na jakie się zdobywamy od ponad miesiąca, przynoszą oczekiwane rezultaty i nie możemy się teraz zatrzymać" - stwierdził włoski prezydent.

Zapewnił, że gdy tylko będzie to możliwe, na podstawie opinii naukowców, będzie można stopniowo przywracać różne formy aktywności po to, by powrócić do normalnego funkcjonowania kraju.

"Niezbędne jest zachowanie rygoru w zasadach postępowania. Jesteśmy na drodze do tego, by wygrać walkę z wirusem albo przynajmniej maksymalnie zredukować zagrożenie, w oczekiwaniu na lekarstwa i szczepionkę, która wszystko pokona" - dodał prezydent.

Zaapelował do Włochów, by "pielęgnowali nadzieję i ufność".

"Unikajmy zakażenia wirusem i rozsiewajmy przede wszystkim solidarność między sobą" - wezwał Mattarella.

Z Rzymu Sylwia Wysocka