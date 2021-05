Włochy: Prezydent: jestem stary, za kilka miesięcy będę mógł odpocząć

Prezydent Włoch, 79-letni Sergio Mattarella wykluczył możliwość pozostania na drugą kadencję. "Jestem stary, za kilka miesięcy będę mógł odpocząć"- powiedział uczniom podczas wizyty w szkole podstawowej w Rzymie. Jego słowa cytuje prasa w czwartek.

Szef państwa pytany przez dzieci o swoją przyszłość powiedział: "Za osiem miesięcy kończę pełnić mój urząd. Jak wiecie prezydent republiki pełni urząd przez 7 lat".

"Ja jestem stary, za kilka miesięcy będę mógł odpocząć"- podkreślił Mattarella.

Dziennik "Corriere della Sera" zauważa, że słowa prezydenta oznaczają, że nie bierze on pod uwagę możliwośći pozostania na drugą kadencję lub jej część, jak uczynił to jego poprzednik Giorgio Napolitano w 2013 roku. Gdy podzielony parlament nie był w stanie wybrać jego następcy, liderzy polityczni poprosili 88-letniego wówczas ustępującego prezydenta, by zgodził się pozostać na stanowisku. Wybrany został ponownie. Po dwóch latach, gdy impas polityczny został przezwyciężony, Napolitano ustąpił z urzędu. Miał wtedy 90 lat. Obecnie jest dożywotnim senatorem.

Mattarella powiedział o swych planach uczniom w chwili, gdy trwa dyskusja nad wskazaniem kandydata na prezydenta. Dominuje przekonanie, że może nim być obecny premier Mario Draghi, popierany przez największe siły polityczne, tworzące rząd jedności narodowej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka