Włochy: Prezydent Mattarella o drugiej kadencji: kryzys wymaga poczucia odpowiedzialności

Prezydent Włoch Sergio Mattarella, wybrany w sobotę przez parlament i delegatów regionów na drugą kadencję, oświadczył, że poważny kryzys pandemiczny, gospodarczy i społeczny "wymagają poczucia odpowiedzialności". Wyjaśnił, że obecna sytuacja nie pozwala na to, by "uchylać się od obowiązków".

80-letni szef państwa, kończący właśnie kadencję, dał się w sobotę przekonać przez ugrupowania szerokiej koalicji rządowej, by wobec pogłębiającego się impasu w wyborach jego następcy w parlamencie, zgodził się pozostać na stanowisku.

W ósmym głosowaniu otrzymał 759 głosów na 983 i został tym samym drugim prezydentem w historii kraju z najwyższą liczbą otrzymanych głosów. Więcej od niego - 832 głosy dostał w 1978 roku Sandro Pertini.

W oświadczeniu wydanym po tym, gdy szefowie obu izb parlamentu zakomunikowali mu wynik głosowania, Mattarella podkreślił: "Trudne dni, jakie upłynęły podczas poważnego kryzysu sanitarnego, gospodarczego i społecznego wymagają poczucia odpowiedzialności i uszanowania decyzji parlamentu".

"Warunki te narzucają to, aby nie uchylać się od obowiązków, do jakich jest się wezwanym. Oczywiście muszą one przeważyć nad innymi względami i odmiennymi planami osobistymi" - powiedział prezydent.

Zapewnił o swej gotowości do tego, by "spełnić oczekiwania i nadzieje" rodaków.

Premier Mario Draghi oświadczył po reelekcji Mattarelli, że jest to "wspaniała wiadomość dla Włochów".

"Jestem wdzięczny prezydentowi za jego decyzję o tym, by wysłuchać bardzo silnej woli parlamentu, by wybrać go na drugą kadencję" - stwierdził szef rządu, który wcześniej w ciągu dnia przekonywał prezydenta do pozostania na stanowisku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka