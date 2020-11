Włochy: Prezydent na cmentarzu w Lombardii oddał hołd zmarłym podczas pandemii

W uroczystość Wszystkich Świętych prezydent Włoch Sergio Mattarella przybył z niezapowiedzianą wizytą do Lombardii, regionu najbardziej dotkniętego w kraju przez pandemię. Na cmentarzu koło Brescii oddał hołd zmarłym w wyniku zakażenia koronawirusem.

Szef państwa udał się rano z Rzymu do miejscowości Castegnato koło Brescii, gdzie we wrześniu skradziona została tablica ku czci osób zmarłych w czasie epidemii koronawirusa. W rejonie Brescii liczba zgonów z powodu Covid-19 wyniosła ponad 2750 osób.

Mattarella został powitany przez setki mieszkańców odwiedzających w niedzielę cmentarz.

Po wizycie na cmentarzu włoski prezydent oświadczył, że w dniach poświęconych pamięci, postanowił oddać hołd wszystkim zmarłym na Covid-19, w tym wielu tym, którzy musieli odchodzić w samotności.

"Wspominanie naszych zmarłych jest obowiązkiem, któremu musi towarzyszyć nakaz zaangażowania, by zwalczać i pokonać tę ciężką chorobę, odkładając na bok stronniczość, chęć bycia na pierwszej linii i egoizm po to, by zjednoczyć wszystkie siły" - podkreślił włoski prezydent.