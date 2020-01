Włochy: Prezydent na Sycylii w 40. rocznicę śmierci jego zamordowanego brata

W Palermo na Sycylii z udziałem prezydenta Włoch Sergio Mattarelli trwają uroczystości w 40. rocznicę śmierci jego brata Piersantiego. Był on przewodniczącym władz regionu; zginął w wieku 45 lat w drodze na mszę w zamachu dokonanym przez mafię.

Zwalczający cosa nostra szef władz regionu Sycylia Piersanti Mattarella, polityk chadecji został zastrzelony 6 stycznia 1980 roku przez mężczyznę, który otworzył ogień do niego w chwili, gdy wsiadł do samochodu z żoną, dwojgiem dzieci i teściową. Rodzina jechała do kościoła na mszę w uroczystość Trzech Króli.

Umierającego od ran polityka wyciągnął z samochodu jego młodszy brat, Sergio, wówczas wykładowca prawa na uniwersytecie w Palermo.

Na miejsce zamachu przybiegł ze swego mieszkania, które znajdowało się obok.

Było wiele niejasności wokół tej zbrodni. Początkowo uważano ją za atak terrorystyczny. Sprawca nigdy nie został schwytany. W wyniku wieloletniego śledztwa na dożywocie skazano siedmiu potężnych bossów cosa nostra, uznanych za zleceniodawców zamachu. Był wśród nich szef szefów sycylijskiej mafii Toto Riina.

W niedzielę prezydent Mattarella był z rodziną na grobie swego brata w miejscowości Castellammare del Golfo na wyspie.

W poniedziałek, w 40. rocznicę zamachu, w Pałacu Normanów w Palermo, siedzibie władz regionalnych, gdzie znajduje się sala imienia zamordowanego gubernatora Sycylii, odbędzie się uroczysta sesja z udziałem prezydenta. Sergio Mattarella zapowiedział, że nie zabierze głosu podczas ceremonii- podał dziennik "Corriere della Sera".

Z Rzymu Sylwia Wysocka