Włochy: Prezydent odrzucił dymisję złożoną przez premiera Draghiego

Prezydent Włoch Sergio Mattarella odrzucił dymisję złożoną w czwartek przez premiera Mario Draghiego - poinformował Pałac Prezydencki po ich wieczornym spotkaniu. Szef państwa poprosił premiera, by udał się do parlamentu, by ocenić sytuację, w jakiej znalazła się jego koalicja.

Dymisja złożona przez Draghiego to rezultat kryzysu w szerokiej koalicji, do jakiego doszło po tym, gdy senatorowie Ruchu Pięciu Gwiazd nie uczestniczyli w wotum zaufania dla rządu. Rada Ministrów je otrzymała w Senacie, ale podważyło to stabilność Rady Ministrów.

Premier ocenił, że nie ma już koalicji, która powołała jego rząd.

Zgodnie z zaleceniem prezydenta Mario Draghi ma przedstawić informację w parlamencie i tam dokonać oceny sytuacji, jaka powstała w rezultacie postawy Ruchu Pięciu Gwiazd kierowanego przez poprzedniego szefa rządu Giuseppe Contego.