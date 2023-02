Włochy: Prezydent po raz pierwszy w historii na festiwalu piosenki w San Remo

Po raz pierwszy w historii festiwalu piosenki w San Remo na widowni zasiadł we wtorek prezydent Włoch Sergio Mattarella. Został on powitany owacją na stojąco podczas inauguracyjnej gali 73. edycji imprezy. Na początku minutą ciszy oddano hołd ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii i ogłoszono zbiórkę pieniędzy na pomoc.

Tegoroczna edycja największej muzycznej imprezy we Włoszech, transmitowanej przez telewizję RAI, rozpoczęła się od monologu laureata Oscara, reżysera i aktora Roberto Benigniego na temat konstytucji kraju z okazji 75. rocznicy jej wejścia w życie.

Benigni cytował słowa z ustawy zasadniczej: "Włochy wyrzekają się wojny". "My to zapisaliśmy" - mówił artysta. Jak zaznaczył, gdyby wszyscy to zrobili, nie byłoby agresji jednego kraju na drugi.

Aktor przypomniał, że jednym z ojców konstytucji był Bernardo Mattarella, ojciec obecnego prezydenta. Zwracając się do niego Roberto Benigni zażartował: "Pan i konstytucja macie tego samego ojca. Możemy powiedzieć, że ona jest pana siostrą".

"Trzeba kochać konstytucję, a żeby ją kochać, trzeba ją czytać" - dodał Benigni.

Cytował także artykuł o wolności wypowiedzi jako jeden z fundamentów praw człowieka.

Pierwszego wieczoru wystąpili zwycięzcy zeszłorocznej edycji - Mahmood i Blanco, których piosenka "Brividi" pobiła, jak przypomniano, wszelkie rekordy liczby odsłuchań na platformach streamingowych.

Galowy wieczór prowadzili popularny prezenter telewizji RAI Amadeus, nestor włoskiej piosenki Gianni Morandi oraz jedna z najbardziej znanych na świecie blogerek modowych Chiara Ferragni.

Festiwal potrwa do soboty. W jego trakcie ze sceny zostanie odczytany list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W czasie pierwszego wieczoru doszło do skandalu. Wokalista Blanco zdemolował w czasie występu scenę ze złości, ponieważ nie słyszał niczego w słuchawce. Pozamiatał po nim i posprzątał Gianni Morandi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka