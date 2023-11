Włochy: Prezydent Przemyśla nagrodzony we Florencji za pomoc ludności Ukrainy

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun został nagrodzony w sobotę we Florencji za solidarność i pomoc okazywaną Ukrainie i jej ludności podczas 20 miesięcy wojny. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w historycznym Palazzo Vecchio, gdzie znajduje się siedziba władz miasta.

W słynnym Salonie del Cinquecento prezydent Bakun otrzymał Tarczę Świętego Marcina, który jest uważany za uosobienie niesienia pomocy potrzebującym.

Nagroda przyznawana jest od 40 lat przez Instytut Tarcz Świętego Marcina osobom, które szczególnie wyróżniły się gestami wielkoduszności i solidarności.

W obchodzoną w sobotę uroczystość Świętego Marcina na ceremonii wręczenia Tarcz w Palazzo Vecchio zgromadzili się przedstawiciele lokalnych władz i korpusu dyplomatycznego z ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders oraz reprezentanci włoskich służb mundurowych.

Prezydent Przemyśla powiedział PAP: "Miejsce, w którym zorganizowano uroczystość jest tak piękne i tak przepełnione historią, wręcz przytłacza swoją wielkością, i to w nadzwyczajny sposób podkreśla rangę tego wydarzenia. Jestem pod ogromnym wrażeniem".

"Ta nagroda jest nie tylko dla całej społeczności naszego miasta, ale dla całej wspólnoty międzynarodowej, bo w trudnym okresie wojny i kryzysu uchodźczego Przemyśl stał się miastem frontowym, centrum pomocy, do którego przyjechał praktycznie cały świat" - dodał Wojciech Bakun. Podkreślił: "Przyjechały też do nas tysiące Włochów, współpracowaliśmy z włoską Obroną Cywilną, z żandarmerią".

"Włosi pracowali u nas w centrum pomocy. Przemyśl stał się epicentrum światowego wolontariatu. Ta nagroda jest dla wszystkich dobrych ludzi, którzy w chwili kiedy trzeba, potrafią stanąć po dobrej stronie i wspólnie zmobilizować się i pomagać" - zaznaczył prezydent miasta.

Anna Maria Anders w rozmowie z PAP zauważyła: "Ta nagroda to wielka rzecz, bo to wyraz uznania dla Polaków za to, co zrobili, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę". "Przemyśl okazał się naprawdę fantastycznym miastem i wzbudził podziw całego świata" - oświadczyła ambasador.

Wyraziła radość, że prezydent Przemyśla został nagrodzony w polskie Święto Niepodległości. Florencja jest w tym roku miejscem obchodów tego dnia, zorganizowanych przez polską ambasadę. Po południu w Teatrze Nicolini odbędzie się koncert z okazji Święta 11 listopada.

Z Florencji Sylwia Wysocka