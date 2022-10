Włochy: Prezydent rozpoczął konsultacje w sprawie powołania rządu

Prezydent Włoch Sergio Mattarella rozpoczął w czwartek konsultacje w sprawie powołania nowego rządu po wrześniowych wyborach parlamentarnych. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim zakończą się w piątek, a rząd Giorgii Meloni może zostać zaprzysiężony już w sobotę lub niedzielę.

Zgodnie z regułą konsultacji rządowych prezydent najpierw rozmawia z byłymi szefami państwa. Obecnie jedynym żyjącym byłym prezydentem jest 97-letni Giorgio Napolitano. Pałac Prezydencki poinformował, że Mattarella będzie rozmawiał z nim przez telefon.

Pierwszymi uczestnikami konsultacji u prezydenta byli nowo wybrani przewodniczący obu izb parlamentu: Senatu Ignazio La Russa z ugrupowania Meloni Bracia Włosi i Izby Deputowanych Lorenzo Fontana z Ligi.

Następnie szef państwa będzie przyjmować do wieczora delegacje wszystkich ugrupowań i kół parlamentarnych. Konsultacje zakończą się w piątek około południa, a ostatnimi rozmówcami Mattarelli będą liderzy bloku centroprawicy, którzy mają powołać rząd. Poinformują oni prezydenta o gotowości do jego utworzenia.

Później, po chwili przerwy, Mattarella zaprosi kandydatkę na premiera i oficjalnie powierzy jej misję sformowania gabinetu. Wróci ona do niego z listą ministrów.

Prezydent ma prawo zakwestionować kandydaturę, jeśli uzna ją nieodpowiednią. Tak było w 2018 roku, gdy nie zgodził się na powołanie w rządzie Giuseppe Contego przeciwnika euro na ministra finansów.

Meloni deklaruje zamiar prowadzenia szybkich prac nad stworzeniem rządu i, jak się przypuszcza, ma już listę ministrów opracowaną po ponad trzech tygodniach negocjacji z przyszłymi koalicjantami.

Jeśli Mattarella nie będzie miał obiekcji co do składu rządu, może on zostać zaprzysiężony w sobotę lub w niedzielę.

Expose Meloni i głosowania nad wotum zaufania dla nowego rządu w obu izbach parlamentu planowane są na przyszły tydzień.

Dziennik "La Stampa" zauważył, że gdy do Rzymu przyjedzie w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron, prawdopodobnie będzie już nowy włoski rząd i będzie nim kierowała pierwsza kobieta w historii Republiki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka