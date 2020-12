Włochy: Prezydent: szczepionka to wybór obowiązku i odpowiedzialności

Prezydent Włoch Sergio Mattarella w przemówieniu w ostatnim dniu 2020 roku wyraził przekonanie, że zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi to wybór "obowiązku i odpowiedzialności". 79-letni szef państwa zadeklarował, że zaszczepi się, gdy tylko będzie to możliwe.

W tradycyjnym sylwestrowym wystąpieniu nadanym przez wszystkie ogólnokrajowe stacje telewizyjne prezydent przyznał, że miał trudności ze znalezieniem słów, by złożyć życzenia rodakom w obecnej sytuacji.

"To dni, w których niepokój łączy się z nadzieją. Pandemia, jakiej stawiamy czoła, wystawia na ryzyko nasze istnienie, rani nasz sposób życia" - stwierdził.

"Chcemy powrócić do rzeczywistości i doświadczeń, do których przywykliśmy oraz nie mieć szpitali pogrążonych w kryzysie. Chcemy mieć otwarte szkoły i uniwersytety, dla naszych dzieci i dla naszej młodzieży. Nie chcemy, by starsi ludzie byli dalej odizolowani z powodu konieczności i prewencji. Chcemy w pełni działających fabryk, teatrów, restauracji, sklepów, regularnego transportu, normalnych kontaktów z krajami sąsiednimi i tymi dalekimi" - mówił Mattarella.

Podkreślił: "Pragniemy odzyskać nasze życie".

Szef państwa przypomniał, że Włochy były pierwszym krajem w Europie zaatakowanym przez koronawirusa. Mówił o "dramatycznym liczeniu zakaźeń i zmarłych, obrazach opuszczonych ulic i placów, samotności", o osobach umierających bez bliskich obok nich.

Następnie zauważył, że lato przyniosło iluzję tego, że udało się "uciec zagrożeniu", co - jak dodał - doprowadziło do "powszechnego odprężenia". W jego ocenie był to przejaw "zrozumiałego pragnienia, by żyć tak, jak wcześniej i by zamknąć ten koszmar".

Ale, jak przyznał, przyszła jesień i druga fala pandemii. Podkreślił, że Włochy "zapłaciły bardzo wysoką cenę". Apelował o zachowanie pamięci o tym, co kraj przeżył w 2020 roku.

"Pandemia pozostawiła głębokie bruzdy w naszym życiu, w naszym społeczeństwie, zaostrzyła słabości z przeszłości, zwiększyła stare nierówności i spowodowała nowe" - oświadczył prezydent. Mówił o utraconych miejscach pracy, o poczuciu zagubienia i o tym, że szczególnie ucierpiała młodzież i kobiety.

Ale, jak dodał Mattarella, wraz ze szczepionkami pojawiła się nadzieja. "Nauka oferuje nam najsilniejszą broń, przewyższającą ignorancję oraz uprzedzenia" - mówił szef państwa. Wyraził przekonanie, że zaszczepienie się to "wybór poczucia obowiązku i odpowiedzialności".

"Ja zaszczepię się gdy tylko będzie to możliwe, po grupach, które w związku z większym ryzykiem, powinny mieć pierwszeństwo" - powiedział 79-letni prezydent Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka