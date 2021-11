Włochy: Prezydent: to niepokojące, co dzieje się na granicach UE

"To niepokojące, co dzieje się w wielu miejscach na granicach UE, to jest przepaść z głoszonymi zasadami" - powiedział w poniedziałek prezydent Włoch Sergio Mattarella, odnosząc się do kryzysu migracyjnego. Podkreślił, że ludzie wystawieni są na głód i zimno.

Podczas ceremonii inauguracji roku akademickiego na uniwersytecie w Sienie prezydent Mattarella oświadczył w przemówieniu: "Zaskakująca jest przepaść między głoszonymi wielkimi zasadami a tym, że nie bierze się pod uwagę głodu i zimna, na jakie wystawieni są ludzie na granicy Unii".

Szef państwa włoskiego stwierdził, że w Europie wcześniej już miało miejsce zjawisko, które określił jako "dziwną rozbieżność, niespójność, sprzeczność między zasadami Unii, uroczystymi deklaracjami solidarności z Afgańczykami, którzy tracą wolność a odmową ich przyjęcia".

To, jak ocenił, "osobliwe podejście, gdy pomyśli się o postanowieniach ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy wyznaczyli szerokie i ważne horyzonty mimo świadomości, jak trudne jest ich osiągnięcie". "A jednak podeszli do tego z odwagę i determinacją"- dodał.

Mattarella wyraził zadowolenie z przyjęcia grupy afgańskich studentek i studentów przez uniwersytet w Sienie.