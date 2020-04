Włochy: Prezydent: zamknięte szkoły to rana dla wszystkich

"Zamknięte szkoły to rana dla wszystkich"- oświadczył prezydent Włoch Sergio Mattarella w poniedziałek w przesłaniu z okazji inauguracji programu edukacyjnego w stacji telewizyjnej RAI Cultura. Konieczność zamknięcia szkół nazwał "wydarzeniem dramatycznym".

Dzień po tym, gdy premier Giuseppe Conte ogłosił, że szkoły wszystkich szczebli we Włoszech z powodu pandemii pozostaną zamknięte do końca obecnego roku szkolnego, prezydent wystosował orędzie wideo do uczniów.

"Stoimy wobec wydarzenia wyjątkowego, które dotyka życia ponad 8 mln włoskich dziewcząt i chłopców oraz setek milionów uczniów na świecie. To coś niebywałego, co nigdy wcześniej nie wydarzyło się w historii oświaty"- zauważył Mattarella.

"To - dodał- wydarzenie dramatyczne, które możemy słusznie określić jako epokowe".

"Zamknięte szkoły to rana dla wszystkich, ale przede wszystkim dla was, uczniowie i dla waszych nauczycieli, dla wszystkich, którzy dzień po dniu uczestniczą w życiu tych wspólnot" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że nikt nie wyobrażał sobie okoliczności, jakie mają obecnie miejsce z powodu kryzysu epidemiologicznego.

"Oprócz bólu z powodu żałoby musimy stawiać czoła regułom, które w drastyczny sposób zmieniają wiele przyzwyczajeń. Także wasze życie uległo nagłej zmianie" - oznajmił Mattarella.

Wyjaśnił, że szkoły w całym kraju pozostaną zamknięte tak długo, jak "niebezpieczeństwo nie zostanie wyeliminowane i nie będzie możliwe ich bezpieczne otwarcie".

Z Rzymu Sylwia Wysocka