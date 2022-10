Włochy: Procedura powołania nowego rządu wchodzi w kluczową fazę

Prezydent Włoch Sergio Mattarella rozpocznie w czwartek konsultacje w sprawie powołania nowego rządu po wyborach parlamentarnych z 25 września, które wygrała centroprawica na czele z Giorgią Meloni. Rozmowy te są kluczowym etapem w procedurze utworzenia gabinetu. Nie wyklucza się, że rząd powstanie w ciągu kilku dni.

Kalendarz konsultacji ogłosił w środę Pałac Prezydencki po tym, gdy zakończyły się wszystkie wymagane procedury związane z inauguracją prac nowego parlamentu i wyborem prezydium obu izb.

Pierwszymi rozmówcami szefa państwa będą nowo wybrani przewodniczący Izby Deputowanych i Senatu, Lorenzo Fontana i Ignazio La Russa.

Następnie do prezydenta uda się delegacja bloku centroprawicy: Giorgia Meloni z partii Bracia Włosi, Matteo Salvini z Ligi i Silvio Berlusconi z Forza Italia. Potem z Mattarellą rozmawiać będą liderzy pozostałych ugrupowań parlamentarnych.

Konsultacje te obserwować będzie rekordowa liczba dziennikarzy włoskich i zagranicznych. Ich przebieg oraz forma spotkań z przedstawicielami mediów powrócą do formatu sprzed pandemii, ale przewiduje się wprowadzenie kroków, by nie dopuścić do ścisku.

W czasach, gdy pałac na Kwirynale był siedzibą kolejnych papieży, w obecnej sali rozmów znajdowała się ich letnia sypialnia.

Jak wynika z zapowiedzi, dziennikarzom telewizyjnym prowadzącym relacje na żywo zostanie udostępniona Komnata Szkatułek, dawna sala audiencji papieża Piusa V. To tam w 1809 roku na rozkaz Napoleona został aresztowany Pius VII.

Konsultacje będą prowadzone w czasie, gdy ustępujący wkrótce premier Mario Draghi uczestniczyć będzie w szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

Prawdopodobnie w piątek lub w sobotę Giorgia Meloni otrzyma formalnie misję powołania rządu. Potem harmonogram kolejnych etapów zależy od tego, jak długo kandydatka na premiera będzie prowadzić swoje konsultacje. Być może wróci do prezydenta z listą ministrów już w sobotę 22 października. Wtedy zaprzysiężenie Rady Ministrów odbyłoby się w niedzielę lub w poniedziałek.

Szef klubu ugrupowania Bracia Włosi w Izbie Deputowanych Francesco Lollobrigida powiedział dziennikarzom, że głosowanie nad wotum zaufania dla rządu możliwe jest tam we wtorek 25 października, czyli miesiąc po wyborach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka