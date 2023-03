Włochy: Prof. Parsi z uniwersytetu w Mediolanie: nakaz aresztowania Putina to wyraźny sygnał dla jego otoczenia

„Wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina oznacza osłabienie i umniejszenie jego władzy”- powiedział PAP profesor Vittorio Emanuele Parsi z Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie. To jego zdaniem również wyraźny sygnał dla otoczenia Putina.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W rozmowie z PAP profesor Parsi skomentował decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej zarzucając im odpowiedzialność za zbrodnie wojenne polegające na porwaniach i bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

"Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego pokazuje, że brutalność tej niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę podlega karze w wymiarze międzynarodowym. Instytucje, które Putin wyśmiewał myśląc, że prawo siły może wystarczyć po to, by złamać siłę prawa, teraz osłabiają jego władzę" - podkreślił włoski ekspert.

Następnie zaznaczył: "Putin został oskarżony o zbrodnię, która nie ulega przedawnieniu. A zatem przez całe życie będzie zagrożony aresztowaniem. To bardzo istotne ograniczenie dla niego".

Profesor Parsi oświadczył też: "Oskarżenie Putina o zbrodnie wojenne to zarazem potwierdzenie siły instytucji prawnych, które z odwagą udowadniają, że nie kierują się oportunizmem politycznym, ale kryteriami prawdy".

Zapytany o to, jaki jest to sygnał dla otoczenia prezydenta Rosji, odparł: "To wyraźny przekaz dla tych ludzi, że wspierają przywódcę, którego władza jest umniejszona i który jest kryminalistą".

"Może w Moskwie ktoś zacznie myśleć, czy przypadkiem nie byłoby warto postawić na innego konia" - dodał profesor z mediolańskiego uniwersytetu.

Zastrzegł zarazem: "Ale nie wiem, jak i kiedy byłoby to możliwe".

"Nie sądzę jednak, by Putin po katastrofie, którą spowodował na Ukrainie i katastrofie, w którą wpędził Rosję, miał przed sobą przyszłość polityczną i to mimo wszystkich słów, wypowiedzianych na znak poparcia dla niego przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga"- stwierdził Vittorio Emanuele Parsi.

Na pytanie, czy w tej nowej sytuacji do pomyślenia jego zdaniem jest to, by papież Franciszek dalej chciał rozmawiać z Putinem, jak wcześniej deklarował, odpowiedział: "To byłoby niewłaściwe, gdyby rozmawiał z nim po tym oskarżeniu przez Trybunał".

"To oznaczałoby rozmowę z kimś oskarżonym o ohydną zbrodnię"- przypomniał.

"Ponieważ dzieci mają zagwarantowaną szczególną międzynarodową ochronę, a papież poświęca im tak wiele uwagi, byłoby czymś przedziwnym, gdyby rozmawiał z kimś, kto został oskarżony o to, że jest złodziejem dzieci" - powiedział wykładowca stosunków międzynarodowych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka