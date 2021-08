Włochy: Prokurator: pandemia to dla mafii okazja do prania pieniędzy

Pandemia i problemy z nią związane to dla mafii okazja do prania brudnych pieniędzy - ostrzegł znany włoski prokurator Nicola Gratteri. Podkreślił, że zwłaszcza neapolitańska kamorra i kalabryjska 'Ndrangheta mają do "wyprania" miliony euro.

Gratteri, który jest szefem prokuratury w Catanzaro w Kalabrii, podczas publicznego spotkania z czytelnikami w Imperii w Ligurii nawiązał do tytułu swojej prezentowanej książki - "Nielegalny tlen". Tak nazwał strumień mafijnych funduszy inwestowanych w różne dziedziny biznesu w czasach kryzysu na tle pandemii.

Wyjaśnił, że gdy wiele firm zmaga się z problemami finansowymi, zorganizowana przestępczość ma okazję do tego, by wpompować w nie za sprawą podstawionych osób pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, głównie kokainy.

Pogrążone w kryzysie firmy otrzymują w ten sposób "wielkie zastrzyki" pieniędzy - przyznał Nicola Gratteri, cytowany w czwartek przez media.

Włoski prokurator, specjalizujący się w walce z mafią, poruszył też kwestię rozszerzania się wpływów potężnej kalabryjskiej 'Ndranghety z południa na inne, odległe regiony Włoch, w tym na Ligurię. Podkreślił, że wymiar sprawiedliwości musi być bardzo czujny w obliczu zjawiska tego przenikania struktur mafijnych.