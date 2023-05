Włochy: Prokuratura otrzymała od Watykanu akta ws. zaginięcia Emanueli Orlandi

Prokuratura w Rzymie otrzymała od watykańskiego wymiaru sprawiedliwości dokumenty dotyczące zaginięcia przed 40 laty 15-letniej wtedy obywatelki Watykanu Emanueli Orlandi - informuje włoska prasa we wtorek. Do takiej współpracy między Włochami a Watykanem w sprawie największej zagadki ostatnich dziesięcioleci dochodzi po raz pierwszy.

Emanuela Orlandi, córka pracownika Watykanu, zaginęła w biały dzień na ulicy w Rzymie 22 czerwca 1983 roku. Na temat jej zaginięcia powstały dziesiątki hipotez, czasem najbardziej sensacyjnych. Żaden z rozważanych bardziej wiarygodnych wątków nigdy do niczego nie doprowadził, a poszukiwania w kilku punktach w Wiecznym Mieście, a także na cmentarzu w Watykanie nie przyniosły odpowiedzi, co stało się z nastolatką, która nigdy nie wróciła do domu z lekcji muzyki.

Na początku roku Watykan poinformował o wszczęciu nowego postępowania w sprawie Emanueli Orlandi. Podobną decyzję podjęła też włoska prokuratura.

"To pozytywna rzecz, że rzymska prokuratura otrzymała akta sprawy z Watykanu, bo taka współpraca między Stolicą Apostolską a włoskim wymiarem sprawiedliwości będzie miała miejsce po raz pierwszy; w przeszłości jej odmawiano" - oświadczył cytowany przez media brat zaginionej Pietro Orlandi.

Zadowolenie wyraziła też prawna reprezentantka rodziny Orlandii Laura Sgro. "To coś, o co prosimy od lat, by poznać prawdę na temat Emanueli" - dodała w wypowiedzi dla Ansy.

W przeszłości rozważano różne wątki zaginięcia nastolatki, mieszkającej z rodziną w Watykanie. Wskazywano między innymi na możliwość porachunków ze strony rzymskiej organizacji przestępczej Banda della Magliana oraz na powiązania tego zdarzenia z zamachem na św. Jana Pawła II dwa lata wcześniej i żądaniem uwolnienia jego sprawcy Alego Agcy.

Parlament Włoch pracuje nad powołaniem komisji śledczej w sprawie zaginięcia Orlandi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka