Włochy: Propozycja bezpośredniego wyboru premiera w przyjętym przez rząd projekcie reformy

Propozycja bezpośredniego wyboru premiera zawarta jest w przyjętym w piątek przez rząd Włoch projekcie reformy konstytucyjnej. Szefowa rządu Giorgia Meloni nazwała tę propozycję „matką wszystkich reform” i przypomniała, że ciągu ostatnich 20 lat Włochy miały 12 premierów.

"W czasie 75 lat Republiki mieliśmy 68 rządów, które pracowały średnio półtora roku" - powiedziała premier dziennikarzom przedstawiając projekt ustawy.

"Kiedy rządy kończą pracę po półtora roku, dochodzi do osłabienia kraju" - dodała podkreślając, że uważa tę reformę za "fundamentalną".

Wyjaśniła, że proponowana reforma konstytucyjna gwarantuje dwa cele, jakie postawił sobie jej centroprawicowy rząd: "prawo obywateli do decydowania o tym, kto będzie nimi rządził i położenie kresu grom pałacowym i rządom technicznym" oraz "decyzjom ponad głowami obywateli".

Ta reforma to "priorytet, ponieważ jesteśmy stabilni oraz mocni i mamy obowiązek, by wykorzystać tę okazję i zostawić narodowi coś, co może rozwiązać problemy strukturalne" - oświadczyła Giorgia Meloni.

Zaznaczyła: "Brak stabilności stworzył problem wiarygodności międzynarodowej w naszych rozmowach".

Premier stwierdziła, że prezydent Republiki ma rolę "absolutnego gwaranta".

"Postanowiliśmy nie ruszać jego kompetencji z wyjątkiem powierzenia urzędu premiera temu, kto został wybrany" - mówiła.

Zgodnie z projektem reformy premier może zostać zastąpiony tylko przez parlamentarzystę. To faktycznie oznacza zaś koniec tzw. rządów technicznych z premierami spoza świata bieżącej polityki. Ostatnim był Mario Draghi.

Kolejna propozycja to zniesienie mandatu dożywotniego senatora z wyjątkiem tego, jaki otrzymują byli prezydenci.

W przeszłości tytuł ten dostawały osoby zasłużone dla nauki, sztuki i polityki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka