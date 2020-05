Włochy: Protest jubilerów z Mostu Złotników we Florencji

Jubilerzy z Mostu Złotników we Florencji urządzili w poniedziałek protest przed swoimi zamkniętymi od dwóch miesięcy sklepikami. Zapowiedzieli, że nie otworzą ich, skoro w mieście nie ma turystów.

Na florenckim Ponte Vecchio jest około 50 sklepików jubilerskich i warsztatów, gdzie pracuje ponad sto osób. Wszyscy otrzymują obecnie zasiłki postojowe. "Nie możemy stracić tych pracowników. Wypłata tych zapomóg powinna zostać przedłużona" - powiedzieli jubilerzy.

Zgodnie z dekretem rządu w sprawie wznowienia działalności handlowej także oni mogą otworzyć swoje sklepy 18 maja. Mówią jednak, że tego nie zrobią, bo nie mają dla kogo, skoro we Florencji nie ma turystów. Stanowią oni, przypominają, 90 proc. ich klientów.

W takiej sytuacji zdaniem złotników otwarcie sklepów niosłoby za sobą zbyt wiele kosztów w porównaniu z wpływami.

"Bez turystów nie otwieramy" - powtarzali uczestnicy protestu.

W rozdawanych ulotkach napisali: "Ponte Vecchio i jego sklepiki, należące od zawsze do florenckiego dziedzictwa we Włoszech i na świecie pozostanie zamknięty z powodu braku konkretnych odpowiedzi na potrzeby sektora kulturalnego, artystycznego i turystycznego".

"Nasze sklepiki są częścią historii. Otworzymy je tylko wtedy, gdy pojawią się propozycje i warunki możliwe do przyjęcia" - zadeklarowali złotnicy.

"Jubilerzy są wściekli" - przyznał burmistrz Florencji Dario Nardella w radiu RAI. Dodał: "To prawda, że to sektor niszowy, ale ważny, gdy powiążemy go z rzemiosłem i z turystyką".

Z Rzymu Sylwia Wysocka