Włochy: Protestacyjna kolacja o 5 rano w piżamach i szlafrokach w Wenecji

Kolację o 5 rano zorganizowano w restauracji w Wenecji na znak protestu przeciwko restrykcjom w ramach walki z pandemią, nakazującym zamknięcie lokali gastronomicznych o 18.00. Na kolacji był też burmistrz miasta. Niektórzy przyszli w piżamach i szlafrokach.

Na mocy nowego dekretu włoskiego rządu restauracje i inne lokale w całym kraju mogą być otwarte od 5.00 do 18.00. Po godzinie zamknięcia można jedynie dostarczać żywność do domów i sprzedawać ją na wynos.

Przeciwko temu zapisowi, ostro krytykowanemu przez branżę właścicieli lokali, w najbardziej oryginalny sposób zaprotestował restaurator z Wenecji. Do lokalu w dzielnicy Mestre zaprosił około 60 osób na kolację o 5.00 rano po to, by - jak wyjaśnił mediom - pokazać paradoks decyzji Rady Ministrów.

"Restauracje nie mogą być otwarte wieczorem, ale przed świtem tak" - stwierdził właściciel lokalu David Marchiori. Następnie zaznaczył: "Przez miesiące stosowaliśmy się do wskazówek rządu w sprawie zapobiegania zakażeniom, teraz nagle zalecenia te nie są już ważne albo ważne są tylko w porze obiadu, kiedy ludzie siedzą w domu".

Protest ten poparł burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro, który także przyszedł na kolację przed wschodem słońca. Wyjaśnił, że chciał pokazać, jak ważne znaczenie mają lokale i jak błędne są takie decyzje rządu. "Wszyscy, którzy postępowali uczciwie, dokonali inwestycji, by zapewnić dystans społeczny i inne reguły" - dodał Brugnaro.

Na poranną kolację przyszło też kilku radnych. Jak ocenili, rozporządzenie dotyczące gastronomii jest "irracjonalne".

Kolacja skończyła się kawą około 7 rano, po której niektórzy klienci poszli prosto do pracy.