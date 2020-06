Włochy: Przebieg epidemii: zmarło 67 osób, 338 nowych zakażeń

We Włoszech zmarło ostatniej doby 67 kolejnych osób zakażonych koronawirusem, stwierdzono 338 nowych zakażeń - to najnowsze dane na temat przebiegu epidemii, zawarte w biuletynie Obrony Cywilnej z niedzieli. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34 345.

Dane OC wskazują na wzrost liczby zgonów w porównaniu z sobotą, gdy było ich 55 i na utrzymujący się na podobnym poziomie przyrost zakażeń.

W tej chwili w całym kraju choruje 26 tys. osób. Ich stale spadająca od wielu dni liczba zmniejszyła się od soboty o ok. 1200.

Od początku epidemii potwierdzono prawie 237 tys. przypadków zakażenia.

Wyleczonych jest już ponad 176 tys. osób. Dobowy wzrost wyniósł około 1,5 tys.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 209 pacjentów najciężej chorych na Covid-19.

W Lombardii wykryto 72 proc. wszystkich zarejestrowanych nowych zakażeń. Zmarło tam następnych 21 osób.

W Piemoncie, także na północy, czyli jednym z regionów najbardziej dotkniętych przez epidemię, w związku ze znaczną poprawą sytuacji władze podjęły decyzję o zawieszeniu działalności sztabu kryzysowego, który powstał na początku kryzysu w lutym.

