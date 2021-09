Włochy: przepustka Covid-19 nakłoniła ludzi do szczepień, zwłaszcza młodzież

Wprowadzenie we Włoszech obowiązku przepustki Covid-19 przy wstępie do wielu miejsc i na imprezy masowo nakłoniło ludzi do zaszczepienia się - pisze w poniedziałek dziennik “Corriere della Sera”. Najbardziej do szczepień przekonali się 20-latkowie.

Od 1 lipca, gdy zaczął obowiązywać tzw. Green Pass, najwięcej szczepień zanotowano w grupie wiekowej 20-29 lat. 75 procent osób przyjęło co najmniej jedną dawkę.

4,5 miliona zaszczepionych osób w tym wieku wyprzedziło 30- i 40-latków - podkreśla włoska gazeta w analizie danych resortu zdrowia.

Kolejne odnotowane zjawisko to stały wzrost szczepień w grupie 12-19 lat. Po pierwszej dawce jest około 60 procent dzieci i młodzieży.

"Młodzież daje lekcję wszystkim; zrozumiała lepiej niż inni, że szczepionka jest narzędziem wolności" - powiedział minister zdrowia Włoch Roberto Speranza.

W czasie wakacji to przede wszystkim młodzi ludzie zgłaszali się na szczepienia i to mimo znacznie niższego ryzyka ciężkich powikłań z powodu Covid-19.

Jest to efekt działania wymogu przepustki sanitarnej - zauważa "Corriere della Sera". W artykule położono nacisk na to, że młodzież okazała się "najbardziej dalekowzroczna i wspaniałomyślna", jeśli chodzi o wnoszenie wkładu na rzecz wychodzenia kraju z kryzysu na tle pandemii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka