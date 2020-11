Włochy: Przetarg na 100 milionów strzykawek w związku ze szczepieniami

Przetarg na ponad 100 milionów strzykawek potrzebnych do szczepionek przeciwko koronawirusowi rozpisany został we wtorek we Włoszech. To jeden z największych przetargów w ostatnich latach.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu rozpisanym przez nadzwyczajnego komisarza rządowego do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuriego mają 15 dni na złożenie ofert.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi mają rozpocząć się pod koniec stycznia. W pierwszej kolejności zaszczepionych zostanie 1,7 miliona osób; przede wszystkim pracownicy służby zdrowia i chorzy. Masowe szczepienia we Włoszech zapowiadane są na wiosnę.

Na konferencji prasowej w ministerstwie zdrowia zapewniono, że kraj jest na zaawansowanym etapie przygotowań do kampanii szczepień. Wyznaczono już 300 punktów dystrybucji pierwszej partii szczepionek dla 1,7 mln osób.