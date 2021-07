Włochy: Pustoszeją oddziały intensywnej terapii dla chorych na Covid-19

We Włoszech pustoszeją oddziały intensywnej terapii dla chorych na Covid-19; obecnie zajętych jest tam 2 procent łóżek - poinformowała we wtorek krajowa agencja ds. regionalnych oddziałów służby zdrowia. W marcu zajętych tam było ponad 40 procent miejsc.

Obecnie na intensywnej terapii jest 187 najciężej chorych na Covid-19. Na pozostałych oddziałach przebywa około 1270 zakażonych koronawirusem. Liczba hospitalizowanych stale spada.

Wtorkowy bilans epidemii, podany przez resort zdrowia Włoch, to 24 zgony i 907 następnych przypadków zakażeń, wykrytych w 192 tys. testów.

Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127 704.

Liczba wyleczonych zwiększyła się o ponad 1,3 tys. do prawie 4,1 mln. Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest we Włoszech ok. 42 tys. osób.