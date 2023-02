Włochy: RAI: Katar zapłacił miliony dolarów, by umożliwić powrót talibów do Afganistanu

Katar zapłacił miliony dolarów przedstawicielom władz i armii Afganistanu, by umożliwić powrót talibów w 2021 roku - poinformowała włoska telewizja RAI prezentując w środę dokumenty potwierdzające przelewy pieniędzy. Jednym z ich odbiorców miał być ówczesny prezydent Afganistanu Aszraf Ghani, który następnie uciekł z kraju.

W głównym wydaniu wieczornego dziennika w pierwszym kanale telewizji publicznej powrócono do burzliwych wydarzeń z sierpnia 2021 roku, gdy w krótkim czasie, po wycofaniu wojsk USA talibowie zajęli, niemal bez walk, duże tereny w Afganistanie i przejęli władzę w tym kraju. Jak podkreślili autorzy materiału, przedmiotem wielu analiz było to, jak możliwy był tak szybki powrót talibów do rządów przy prawie biernej postawie wojska.

Wskazywane były różne przyczyny, wśród nich to, że żołnierze nie otrzymywali żołdu, a kraj był w stanie upadku.

Telewizja przedstawiła dokumenty, dotyczące przelewów milionów euro, dokonanych przez ambasadę Kataru w Kabulu. Na jednym z nich prezes banku centralnego Afganistanu potwierdza otrzymanie czeku na ponad 110 milionów dolarów z przeznaczeniem dla ówczesnego prezydenta Ghaniego, który wcześniej zachęcał do walki z talibami.

Na innym dokumencie widnieje kwota prawie 51 mln dolarów w ramach wdzięczności za "postawę współpracy" wobec talibów ze strony dowództwa wojsk afgańskich i ich wycofanie. kolejny czek dla jednego z dowódców opiewa na 60,9 mln dolarów. Kilka dni później upadł także Kabul i to bez oporu ze strony wojsk rządowych- zaznaczyła telewizja RAI.

Jak odnotowano, publiczne deklaracje dowódców wojsk rządowych, że talibowie nie zdobędą północy Afganistanu, stały w sprzeczności z ich zakulisowymi działaniami. Odbiorcy czeków uciekli wkrótce z Afganistanu.

