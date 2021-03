Włochy: Raport: 30 tys. sygnałów o skutkach ubocznych u 4 mln zaszczepionych na Covid-19

We Włoszech zanotowano 30 tysięcy sygnałów o przypadkach efektów ubocznych szczepionki przeciwko koronawirusowi wśród ponad 4 milionów osób zaszczepionych - poinformowała krajowa Agencja Leków. W raporcie podkreślono, że szczepionki mają wysoki poziom bezpieczeństwa.

O raporcie Agencji Leków informuje w czwartek dziennik "Corriere della Sera" zaznaczając, że niezależnie od rodzaju szczepionki jej skutki uboczne, w zdecydowanej większości łagodne, występują średnio 729 razy na 100 tysięcy szczepień.

To najczęściej gorączka, ból głowy, bóle mięśni i w miejscu szczepienia, dreszcze oraz mdłości i osłabienie. Cięższe przypadki stanowią 6 procent wszystkich; średnio 44 na 100 tys. szczepień.

Sygnały zgłoszone służbie zdrowia dotyczą przede wszystkim preparatów Pfizera (96 procent), bo są one najczęściej podawane. Około 3 procent przypadków zarejestrowano po szczepionce AstraZeneca, a ok. 1 proc. po Modernie. Średnia wieku osób, które poinformowały swoich lekarzy o działaniu ubocznym to 46 lat.

W raporcie Agencji Leków zaznacza się, że gorączka częściej występuje po drugiej dawce. Inne najczęstsze objawy po drugim szczepieniu to ból głowy i osłabienie.

W raporcie zastrzega się, że nie ma jeszcze danych na temat ubocznego działania drugiej dawki szczepionki AstraZeneca, gdyż podawana jest ona po 12 tygodniach. We Włoszech szczepionka ta stosowana jest zaś od niedawna.

Do końca lutego zanotowano we Włoszech 40 zgonów wśród osób zaszczepionych, ale z analiz wynika, że szczepionka nie była przyczyną śmierci. To osoby w średnim wieku 86 lat z licznymi zaawansowanymi chorobami i w trakcie kuracji.

Nie stwierdzono żadnego przypadku śmierci w wyniku wstrząsu anafilaktycznego lub ciężkich reakcji alergicznych. Agencja Leków informuje o 25 przypadkach anafilaksji oraz 20 osobach, u których stwierdzono brak skuteczności dwóch dawek szczepionki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka