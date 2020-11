Włochy: Raport: dalszy silny wzrost liczby zakażeń: 648 na 100 tys. mieszkańców

We Włoszech zanotowano dalszy silny wzrost liczby zakażeń koronawirusem: 648 na 100 tysięcy mieszkańców - wynika z monitoringu krajowego Instytutu Służby Zdrowia i ministerstwa zdrowia. Krytyczny pułap obciążenia szpitali przekroczono w większości regionów.

W ogłoszonym w piątek kolejnym raporcie na temat przebiegu pandemii zwraca się uwagę, że na przełomie października i listopada wskaźnik zakażeń wynosił 523 na 100 tysięcy mieszkańców.

Ponadto obie instytucje położyły nacisk na alarmującą sytuację w placówkach służby zdrowia. W 12 z 20 regionów przekroczony został krytyczny pułap przeciążenia szpitali, w tym także oddziałów intensywnej terapii.

W prawie wszystkich regionach jest podniesione ryzyko zakażeń oraz tego, że osiągną one niekontrolowany poziom - to kolejna konkluzja raportu.

"Konieczna jest drastyczna redukcja bezpośrednich kontaktów z osobami, z którymi się nie mieszka, po to, by złagodzić presję na służbę zdrowia" - podkreślono.

W dokumencie zawarty jest też apel do Włochów, by pozostawali w domach tak dużo, jak to możliwe.

Średnia wieku zmarłych na Covid-19 wynosi 80 lat, o ponad 30 lat więcej niż wiek tych, którzy zakazili się koronawirusem.

Tylko 1,1 procent zmarłych miało mniej niż 50 lat.

U 3,3 procent zmarłych nie stwierdzono żadnych innych schorzeń.

W piątek poinformowano we Włoszech o 550 nowych zgonach w związku z Covid-19 i o prawie 41 tysiącach nowych zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka