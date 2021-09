Włochy: Raport: ok. 1000 niezaszczepionych lekarzy kontynuuje praktykę

We Włoszech jest około 1500 lekarzy niezaszczepionych przeciwko Covid-19; tysiąc z nich kontynuuje praktykę - takie dane przedstawiła w poniedziałek krajowa federacja izb lekarskich. Pięciuset medyków zawieszono w obowiązkach za brak szczepienia.

Prezes federacji Filippo Anelli zaapelował do wciąż niezaszczepionych lekarzy o to, by zrobili to jak najszybciej, jeśli nie ma przeciwskazań ze względu na ich stan zdrowia.

Jednocześnie poinformował, że 120 zawieszonych wcześniej lekarzy uregulowało już swoją sytuację zawodową zawiadamiając, że się zaszczepili.

Decyzję o zawieszeniu medyków za niedopełnienie tego obowiązku podjęło w całym kraju ponad 40 lokalnych izb lekarskich.

Wcześniej ich federacja podawała, że nie zaszczepiło się około 0,2 procent z 460 tysięcy lekarzy.

Jak zauważył Anelli, wiele lokalnych oddziałów służby zdrowia próbuje kierować nieuodpornionych w ten sposób medyków do zadań administracyjnych, by nie mieli kontaktu z pacjentami. Przyznał zarazem, że jest to trudne w praktyce.