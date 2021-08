Włochy: Raport: powoli rośnie liczba chorych na Covid-19 w szpitalach

We Włoszech rośnie powoli liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 - wynika z monitoringu krajowej agencji do spraw regionalnej służby zdrowia. W ogłoszonym w poniedziałek raporcie zaznaczono, że największy wzrost liczby pacjentów notuje się na Sycylii i Sardynii.

Dane te pochodzą z pierwszych dni stwierdzonej we Włoszech czwartej fali zakażeń koronawirusem, gdzie prawie 95 procent przypadków wywołanych jest przez wariant Delta.

Agencja poinformowała, że od końca lipca na oddziałach covidowych zanotowano wzrost odsetka zajętych łóżek z 2 do 4 procent. Na intensywnej terapii jest to wzrost z 2 do 3 procent.

Najbardziej wskaźnik zajętych miejsc na intensywnej terapii zwiększył się na Sardynii: z 5 do 9 procent.

Na zwykłych oddziałach dla osób zakażonych największy wzrost notuje się na Sycylii i w Kalabrii; zajętych jest tam obecnie około 10 procent łóżek.

Według nowych ogólnokrajowych parametrów za krytyczny poziom zajętych łóżek na intensywnej terapii uważa się pułap 10 procent, a na pozostałych oddziałach 15 procent.

Przypomniano, że pod koniec marca podczas trzeciej fali pandemii zajętych było 41 procent miejsc na intensywnej terapii i 44 procent na pozostałych oddziałach.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach przebywają prawie 2 tysiące chorych na Covid-19, w tym 230 na intensywnej terapii.

